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Авария в Тюменской области: 59-летний водитель «Лады» погиб, пять человек пострадали
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Авария в Тюменской области: 59-летний водитель «Лады» погиб, пять человек пострадали 

tumix.ru 2 часа назад
Здесь столкнулись "Лада Калина" и Toyota Land Cruiser. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения правил обгона 59-летним водителем «Лады», проживавшем в Абалаке.
В результате столкновения мужчина погиб. Еще пять человек получили травмы. У трех пассажирок «Лады» 42-х, 54-х и 32-х лет диагностировали многочисленные переломы. 66-летний водитель иномарки получил ушибы. А у 83-летнего пассажира Toyota Land Cruiser медики диагностировали перелом грудины.
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