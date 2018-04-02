«Звездная» болезнь: чем закончился пьяный заезд замначальника ГИБДД 

Камера наружного наблюдения засняла аварию, произошедшую в конце марта ночью на объездной дороге в Екатеринбурге, с участием заместителя начальника УГИБДД по Свердловской области Александра Юнусова. Момент, когда его Citroen C4 таранит «подвернувшуюся» Toyota Land Cruiser запечатлен, но довольно неразборчив, зато дальнейшие события четко видны — Сергей Кочнев, пострадавший владелец внедорожника бросается в погоню. Юнусов совершил данное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения — праздновал получение звания полковника. Будучи пойманным, он отказался ехать в больницу и сдавать анализы на содержание алкоголя в организме.
Юнусов недолго был полковником — информационное агентство Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области сообщило о том, что его уволят по отрицательным мотивам и лишат прав на два года, а его начальник Юрий Демин получит выговор.