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Расширение трассы от северного обхода Ростова до Платова обойдется в 1,4 миллиарда рублей
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Расширение трассы от северного обхода Ростова до Платова обойдется в 1,4 миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Дорожники приступят ко второму этапу строительства автодороги от северного обхода Ростова-на-Дону до аэропортового комплекса «Платов» уже в нынешнем году. Поручил приступить к расширению трассы губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает пресс-служба региона.
Напоминаем, что в конце ноября Голубев дал старт движению по подъездным дорогам к аэропорту Платов.
Сейчас минтранс объявил электронный аукцион на определение подрядной организации. Максимальная цена контракта — 1,4 млрд рублей. Итоги подведут 25 апреля. Начать строительство при этом собираются в сентябре, а завершить работы в ноябре 2019 года.
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