Расширение трассы от северного обхода Ростова до Платова обойдется в 1,4 миллиарда рублей

Дорожники приступят ко второму этапу строительства автодороги от северного обхода Ростова-на-Дону до аэропортового комплекса «Платов» уже в нынешнем году. Поручил приступить к расширению трассы губернатор Ростовской области Василий Голубев , сообщает пресс-служба региона. Напоминаем, что в конце ноября Голубев дал старт движению по подъездным дорогам к аэропорту Платов. Сейчас минтранс объявил электронный аукцион на определение подрядной организации. Максимальная цена контракта — 1,4 млрд рублей. Итоги подведут 25 апреля. Начать строительство при этом собираются в сентябре, а завершить работы в ноябре 2019 года.