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Ямы на Шотмана, в которых пострадали десятки машин, завтра залатают
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Ямы на Шотмана, в которых пострадали десятки машин, завтра залатают 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Водителей столицы Карелии предупреждают о возможных затруднениях движения в связи с ремонтом.
Власти карельской столицы предупредили горожан и автомобилистов о возможных затруднениях движения транспорта по улице Шотмана. Причина — латание ям.
Работы по ликвидации повреждений дорожного полотна будут выполняться 3 апреля с 11 часов. В связи с этим может быть временно затруднено движение автомобилей по участку Шотмана между улицами Железнодорожной и Мурманской, сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.
— Восстановление асфальтобетонного слоя будет производиться с применением специальной ремонтной бетонной смеси, позволяющей использование в условиях высокой влажности и низких температур окружающей среды,
— говорится в сообщении пресс-службы.
Водителей просят учитывать возможные задержки при движении, быть особо внимательными и заранее планировать маршрут.
Напомним, на прошлой неделе в соцсетях появились фотографии ям и информация о том, как десятки машин за несколько часов пробили колеса и получили другие повреждения в появившихся на дороге провалах. По информации очевидцев, глубинна одной из этих ям на Шотмана составляла 21 сантиметр.
По материалам: ptzgovorit.ru
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