Количество ДТП с детьми в России сократилось с начала года

Госавтоинспекции рассказали о статистике, учитывающей дорожные аварии с участием детей-пассажиров. Согласно информации ГИБДД, по итогам 2017 года был зафиксирован прирост количества ДТП с участием детей пассажиров. Всего за прошлый год было зафиксировано примерно 8 800 таких аварий, что говорит об увеличении показателя на 1% по отношению к результату 2016 года.

В этих авариях погибло 450 детей, что соответствует приросту на 2%; травмы получили около 10 200 несовершеннолетних участников (увеличение на 2,2%). Из них 314 погибших и около 7 500 пострадавших не достигли 12 лет. Перевозились без специальных удерживающих устройств и не были пристегнуты ремнями безопасности 82 погибших и 1 100 раненых детей.

С начала 2018-го число аварий с участием детей-пассажиров уменьшилось: за первые два месяца ГИБДД зафиксировала примерно 1 100 таких ДТП, это соответствует спаду показателя на 3,5% по отношению к АППГ. В них погибло 56 детей (меньше на 13,8%), травмы получили 1 200 несовершеннолетних (спад — 6%). Возраста 12 лет не достигли 48 погибших и 971 пострадавший. Не были правильно пристёгнуты 9 погибших и 115 раненных детей. Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что в России выросло также общее количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Прирост показателя составил 1,62%, всего за прошлый год было зафиксировано 19 581 такой случай. В них погибло 713 несовершеннолетних (прирост — 0,42%), травмы получили 21 136 детей (прирост — 2,50%).

Напомним, летом прошлого года в силу вступили новые правила перевозки детей. Согласно ныне действующим нормам, детей младше семи лет нельзя оставлять в салоне машины без совершеннолетних. Помимо этого, детей старше семи лет можно перевозить без автокресла при условии фиксации только ремнями безопасности. В середине февраля текущего года стало известно о том, что условия амнистии для виновников смертельных аварий могут изменить. С этой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обратились представители «Союза пешеходов». По данным организации, многие из освобождённых уклоняются от выплат компенсаций в пользу семей погибших.

По материалам: www.kolesa.ru