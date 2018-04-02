Ещё
Количество ДТП с детьми в России сократилось с начала года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Количество ДТП с детьми в России сократилось с начала года 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
В Госавтоинспекции рассказали о статистике, учитывающей дорожные аварии с участием детей-пассажиров. Согласно информации ГИБДД, по итогам 2017 года был зафиксирован прирост количества ДТП с участием детей пассажиров. Всего за прошлый год было зафиксировано примерно 8 800 таких аварий, что говорит об увеличении показателя на 1% по отношению к результату 2016 года.
В этих авариях погибло 450 детей, что соответствует приросту на 2%; травмы получили около 10 200 несовершеннолетних участников (увеличение на 2,2%). Из них 314 погибших и около 7 500 пострадавших не достигли 12 лет. Перевозились без специальных удерживающих устройств и не были пристегнуты ремнями безопасности 82 погибших и 1 100 раненых детей.
С начала 2018-го число аварий с участием детей-пассажиров уменьшилось: за первые два месяца ГИБДД зафиксировала примерно 1 100 таких ДТП, это соответствует спаду показателя на 3,5% по отношению к АППГ. В них погибло 56 детей (меньше на 13,8%), травмы получили 1 200 несовершеннолетних (спад — 6%). Возраста 12 лет не достигли 48 погибших и 971 пострадавший. Не были правильно пристёгнуты 9 погибших и 115 раненных детей. Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что в России выросло также общее количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Прирост показателя составил 1,62%, всего за прошлый год было зафиксировано 19 581 такой случай. В них погибло 713 несовершеннолетних (прирост — 0,42%), травмы получили 21 136 детей (прирост — 2,50%).
Напомним, летом прошлого года в силу вступили новые правила перевозки детей. Согласно ныне действующим нормам, детей младше семи лет нельзя оставлять в салоне машины без совершеннолетних. Помимо этого, детей старше семи лет можно перевозить без автокресла при условии фиксации только ремнями безопасности. В середине февраля текущего года стало известно о том, что условия амнистии для виновников смертельных аварий могут изменить. С этой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обратились представители «Союза пешеходов». По данным организации, многие из освобождённых уклоняются от выплат компенсаций в пользу семей погибших.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Tesla отзывает 123 тысячи Model S В групповой аварии в Ленобласти пострадали восемь человек Пьяный угонщик, попавший в ДТП, понесет условное наказание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буквально через несколько минут он испустил дух»223
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда313
Разрешить тонировку
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение