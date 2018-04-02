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Полиция побоялась гнаться за слишком быстрым нарушителем
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Полиция побоялась гнаться за слишком быстрым нарушителем 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Полицейские решили не преследовать нарушителя, который разогнал свой автомобиль до 240 километров в час. Это произошло на шоссе недалеко от американского города Гленвуд-Спрингс (штат Колорадо), сообщает Fox News.
Автомобиль марки Mustang мчался по межштатной автомагистрали I-70 со скоростью 225 километров в час, то есть более чем в два раза быстрее установленного на данном участке дороги лимита. Когда за ним устремилась полицейская машина с включенной сиреной, он ускорился до 240 километров час.
«Они пытались догнать его. И ничего не выходило. Они не могли подобраться достаточно близко», — утверждает представитель полиции штата Колорадо Гэри Купер (Gary Cooper). В итоге полицейские решили не рисковать и прекратили преследование. Им не удалось ни догнать нарушителя, ни разглядеть его номерные знаки. В результате личность владельца Mustang осталась неустановленной.
В феврале сообщалось, что американец в автомобиле с заевшей педалью газа разогнался до 150 километров в час и проехал 70 километров, прежде чем сотрудникам полиции удалось остановить его при помощи заграждений с шипами.
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