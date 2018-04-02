Полиция побоялась гнаться за слишком быстрым нарушителем

Полицейские решили не преследовать нарушителя, который разогнал свой автомобиль до 240 километров в час. Это произошло на шоссе недалеко от американского города Гленвуд-Спрингс (штат Колорадо), сообщает Fox News

Автомобиль марки Mustang мчался по межштатной автомагистрали I-70 со скоростью 225 километров в час, то есть более чем в два раза быстрее установленного на данном участке дороги лимита. Когда за ним устремилась полицейская машина с включенной сиреной, он ускорился до 240 километров час.

«Они пытались догнать его. И ничего не выходило. Они не могли подобраться достаточно близко», — утверждает представитель полиции штата Колорадо Гэри Купер (Gary Cooper). В итоге полицейские решили не рисковать и прекратили преследование. Им не удалось ни догнать нарушителя, ни разглядеть его номерные знаки. В результате личность владельца Mustang осталась неустановленной.

В феврале сообщалось, что американец в автомобиле с заевшей педалью газа разогнался до 150 километров в час и проехал 70 километров, прежде чем сотрудникам полиции удалось остановить его при помощи заграждений с шипами.