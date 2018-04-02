Московская десятка подержанных автомобилей SUV-сегмента 

Исходя из обнародованных данных по статистике российского авторынка хоженых автомобилей от автоаналитиков «Автостата» за январь-февраль 2018 года, в сегменте-SUV было реализовано 12200 экземпляров (+3,4%).
С результатом 389 единиц (+6,9%) лидирует BMW X5. Второй результат у Nissan X-Trail. Таких бушных машин москвичи приобрели 372 экземпляра (+5,7%).
Nissan Qashqai занял третью строку рейтинга с показателем 319 реализованных машин (+10%).
Четвертое и пятое места разделили Volkswagen Tiguan (285 экз. +15,9%) и Mercedes-Benz M-Class (285 экз. -7,8%).
Также к московской десятке SUV-автомобилей с пробегом примкнули автомодели: Volkswagen Touareg (273 экз. +15,7%), Volvo XC90 (268 экз. +22,4%), Mercedes-Benz GL-Class (258 экз. -16%), Mitsubishi Outlander (250 экз. +0,4%), а также Toyota RAV4 (249 экз. -0,8%).
Как мы видим, в общем тенденция в помодельном разрезе положительная, за исключением нескольких автомоделей.