Московская десятка подержанных автомобилей SUV-сегмента

Исходя из обнародованных данных по статистике российского авторынка хоженых автомобилей от автоаналитиков «Автостата» за январь-февраль 2018 года, в сегменте-SUV было реализовано 12200 экземпляров (+3,4%).

Nissan Qashqai занял третью строку рейтинга с показателем 319 реализованных машин (+10%).

Как мы видим, в общем тенденция в помодельном разрезе положительная, за исключением нескольких автомоделей.