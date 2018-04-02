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Американские солдаты устроили драку в Румынии
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Американские солдаты устроили драку в Румынии 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Телеканал RT со ссылкой на румынский телеканал Digi 24 сообщил о потасовке с участием военнослужаших США возле ночного клуба в городе Крайове. Речь идет об американских солдатах, которые служат на авиабазе в Девеселу на юге Румынии — именно там в 2016 году был введен в строй комплекс противоракетной обороны Соединенных Штатов Aegis Ashore.
Сообщается, что семеро американцев с этого стратегического объекта решили уйти из ночного клуба по-английски, в общем — не расплатившись. Разумеется, они были изрядно навеселе. Охранники заведения догнали бравых парней, которые вместо диалога вступили с ними в драку.
Впрочем, наручники солдат утихомирили. Их доставили в полицейский участок, причем после разбирательства пятерым выписали штрафы. В ВМС США не стали отпираться и пообещали разобраться с буйным поведением своих подчиненных.
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