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Москва передает Арзамасу 26 автобусов большой вместимости
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Москва передает Арзамасу 26 автобусов большой вместимости 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Москва передаст МУП «Арзамаспассажиравтотранс» (г. Арзамас, Нижегородская область) 26 единиц автобусов большой вместимости. В Арзамас уже прибыли 10 автобусов, три из которых уже вышли на линию, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Уточняется, что прибывшие автобусы из Москвы имеют пробег от 350 тыс. до 540 тыс. км, что говорит о том, что автобусы мало эксплуатировались. Все автобусы проходят техническое обслуживание, при необходимости проводится замена ходовых запчастей и расходных деталей.
В нижегородском минтрансе отметили, что в Арзамасе и пригородах наряду с автобусами ПАЗ-3205 и ЛиАЗ-5256 курсируют около 20 старых автобусов «ЛиАЗ-677», прозванных «луноходами», которые морально устарели и не соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта. Передаваемые автобусы будут альтернативным выходом из ситуации.
Фото: nntv.tv.
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