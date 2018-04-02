Завод Mercedes-Benz в Подмосковье может выпустить первый автомобиль в I квартале 2019 года

Предприятие Daimler AG по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz может выпустить первые автомобили в конце первого квартала 2019 года, сообщил первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов

«Все знают такое предприятие компании Daimler как завод по производству автомобилей Mercedes-Benz. В настоящий момент данный проект в активной стадии реализации. В Солнечногорском районе завод строится, общестроительные работы по корпусам уже завершены, идет стадия внутренней отделки, летом будет завоз оборудования. Ожидается, что к концу первого квартала следующего года промышленная продукция уже сойдет с конвейера», — сказал он. Слова Хромова приводятся на официальном сайте министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Также первый замминистра инвестиций и инноваций Подмосковья сообщил, что на заводе будет задействовано более 1 тыс. работников с возможным увеличением до 1,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что строительство завода по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz началось в подмосковном индустриальном парке «Есипово» в июне 2017 года.

Общий объем инвестиций в проект составит более 15 млрд рублей. Планируется, что производственная мощность завода составит около 20–25 тыс. автомобилей в год.