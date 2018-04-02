Пробки на столичных дорогах достигли пяти баллов

Так, наибольшие затруднения отмечены на Ленинградском шоссе и прилегающем участке МКАД. Также загружены участки МКАД на западе, юго-востоке и северо-востоке.

В пределах МКАД основные затруднения образовались при движении из центра на Ленинградском шоссе, Кутузовском проспекте, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, Нахимовском проспекте, проспекте Андропова, ул. Нижегородская, шоссе Энтузиастов, ул. Русаковская, проспекте Мира, ул. Бутырская.

На Третьем транспортном кольце заторы в районах Москва-Сити, Хамовники, Марьина Роща, Савеловском, Беговом, Красносельском, Нижегородском, Печатники, Южнопортовом и Даниловском. На Садовом кольце затруднения образовались в районах Арбат, Якиманка, Замоскворечье, Мещанский и Тверской.

В центре загружены Москворецкая набережная, Пречистенская набережная, Большой и Малый каменные мосты, ул. Пятницкая, ул. Тверская, ул. 1-я Тверская-Ямская и прилегающие улицы, улицы в районе Лубянской площади, ул. Маросейка.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог составит два балла.