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Пробки на столичных дорогах оцениваются в пять баллов
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Пробки на столичных дорогах оцениваются в пять баллов 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, автомобильные заторы отмечены на Ленинградском шоссе при выезде из города, а также на МКАД на западе, юго-западе, востоке и северо-востоке.
В пределах МКАД основные затруднения образовались на Ленинградском проспекте, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, проспекте Андропова, ул. Нижегородская, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Дмитровском шоссе при выезде из центра.
На Третьем транспортном кольце образовались заторы в районах Марьина роща, Савеловский, Беговой, Пресненский, Хамовники, Донской, Южнопортовый, Нижегородский, Лефортово.
Садовое кольцо загружено в районах Красносельский, Мещанский, Тверской, Пресненский, Арбат, Замоскворечье. В центре столицы наибольшие затруднения зафиксированы на набережных в районе комплекса «Москва-Сити», ул. 1-я Тверская-Ямская и прилегающих улицах, ул. Солянка, ул. Варварка, ул. Моховая, улицах в районе Лубянской площади, ул. Балчуг, на Большом Каменном мосту.
По прогнозам сервиса, к 21:00 пробки на дорогах Москвы составят два балла.
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