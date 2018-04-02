«Пять минут была под водой»: врачи борются за жизнь девочки, пострадавшей в бассейне «Олимпия» 

В пермском бассейне «Олимпия» сегодня 10-летняя девочка ушла под воду во время тренировки. Ребенка вытащили из воды, сделали искусственное дыхание и доставили в больницу. Сейчас медики борются за ее жизнь. ЧП произошло в бассейне «Олимпия» днем 2 апреля. Как сообщают очевидцы, девочка захлебнулась. В краевом СУ СКР пояснили, что инцидент произошел во время тренировки. В краевом Минздраве подтвердили, что в 16:40 медики выехали к бассейну на вызов скорой помощи. — До прибытия скорой реанимационные мероприятия провели сотрудники бассейна. С помощью медиков из скорой помощи девочке удалось восстановить сердечную деятельность, — рассказали в пресс-службе Минздрава. Сейчас ребёнок находится в Детской краевой клинической больнице в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких. В «Олимпии» пока от комментариев воздерживаются. В краевом СУ СКР сообщили журналисту 59.ru, что возбуждено дело по статье «Неоказание надлежащих услуг». — Сейчас в спорткомплексе изымается документация, — рассказали следователи.