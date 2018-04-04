В Волгограде выгнали с дороги две разваливающиеся маршрутки

Проверка волгоградских маршруток закончилась эвакуацией на штрафстоянку двух неисправных «Газелей».

— В Ворошиловском районе инспекторы ГАИ остановили маршрутку № 149, которая свернула на заправку, — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — Оказалось, что у «Газели» были серьезные проблемы с рулевой системой. Получив штраф в размере 500 рублей, водитель отправил машину на штрафстоянку. Штрафы от пяти до восьми тысяч рублей грозят и перевозчику, которые занимается этим маршрутом.

Вторая опасная «Газель» с теми же «симптомами» попалась инспекторам в Центральном районе.

— Автомобилист, работающий на 52 маршруте, тоже забыл о проблемах с рулевой системой, — добавили в пресс-службе полиции. — Дождавшись своего штрафа, мужчина также отправил свою «Газель» на стоянку.

А вот полицейские Волжского нашли «Газель», которая ездила по закрытому маршруту. Водитель, не показавший никаких документов, смиренно принял эвакуацию своей машины.