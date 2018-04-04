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В Волгограде выгнали с дороги две разваливающиеся маршрутки
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В Волгограде выгнали с дороги две разваливающиеся маршрутки 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Проверка волгоградских маршруток закончилась эвакуацией на штрафстоянку двух неисправных «Газелей».
— В Ворошиловском районе инспекторы ГАИ остановили маршрутку № 149, которая свернула на заправку, — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — Оказалось, что у «Газели» были серьезные проблемы с рулевой системой. Получив штраф в размере 500 рублей, водитель отправил машину на штрафстоянку. Штрафы от пяти до восьми тысяч рублей грозят и перевозчику, которые занимается этим маршрутом.
Вторая опасная «Газель» с теми же «симптомами» попалась инспекторам в Центральном районе.
— Автомобилист, работающий на 52 маршруте, тоже забыл о проблемах с рулевой системой, — добавили в пресс-службе полиции. — Дождавшись своего штрафа, мужчина также отправил свою «Газель» на стоянку.
А вот полицейские Волжского нашли «Газель», которая ездила по закрытому маршруту. Водитель, не показавший никаких документов, смиренно принял эвакуацию своей машины.
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