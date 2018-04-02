Ford разработал технологию поиска свободного места на парковке

Поиск свободного места на большой парковке часто превращается в долгий и мучительный для водителя процесс. Ford представляет технологию, основанную на краудсорсинге, благодаря которой автомобилисты смогут видеть «карту» свободных и занятых мест сразу при заезде на парковку, сообщает пресс-служба компании. Для получения информации о незанятых местах используются данные с парковочных сенсоров автомобилей. Новая технология сбережет водителям не только нервы и топливо, но и время: согласно данным исследования, проведенного по заказу Ford в Великобритании, каждый водитель в среднем ежегодно затрачивает день своей жизни на поиск свободного «слота» на парковке. «Нам хорошо известно, как много времени может уйти на поиск свободного парковочного места и насколько стрессовым может быть этот процесс для водителя, — сказал Кристиан Ресс (Christian Ress), руководитель разработки технологий помощи водителю в европейском подразделении исследований и передовых разработок Ford. — Наше исследование, посвященное «сотрудничеству» при парковке, предлагает возможность вернуть потерянное время водителям и помочь им наслаждаться поездками без стрессов». Технология «краудсорсинговой парковки» основана на данных с парковочных сенсоров автомобилей, уже находящихся на территории паркинга. Информация о свободных местах передается на дисплей мультимедийной системы автомобиля и может уточняться с помощью данных собственной системы мониторинга паркинга. Одним из преимуществ технологии является отсутствие необходимости установки дополнительного оборудования на парковке — используются системы, которыми уже оснащены большинство современных автомобилей.

Новая технология помощи места для парковки разработана Ford совместно с партнерами в рамках UK Autodrive — крупнейшего в истории Великобритании проекта по испытаниям автономных и оснащенных системами связи автомобилей, частично финансируемого за счет государства.

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