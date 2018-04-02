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Камеры сняли, как двое мужчин разбили окна Land Cruiser во дворе на Свердлова
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Камеры сняли, как двое мужчин разбили окна Land Cruiser во дворе на Свердлова 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
Минувшей ночью во дворе дома на Свердлова, 25 разбили машину, которая принадлежит старшему по дому. Преступление попало на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин подходят с двух сторон к Land Cruiser, быстро бьют по стёклам и убегают.
Владелец машины пока разговаривать о случившемся не хочет, но его сосед рассказал E1.RU, что всё случилось в 3:10, били по стёклам молотками. О причинах атаки на авто можно только догадываться, но, по словам мужчины, между жильцами их дома и двух соседних (Свердлова, 11 и Азина, 47) уже несколько лет длится конфликт.
— Жители нашего дома на общем собрании решили отгородить наш двор забором, после этого жители двух этих домов пишут на нас жалобы, требуют, чтобы открыли ворота для всех, — сказал он. — Также существует спорная ситуация по сервитуту, по дороге, идущей с улицы Азина в сторону домов № 11 и 15 по улице Свердлова.
В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга E1.RU сообщили, что информация о повреждении машины поступила в отдел полиции № 11 в 8:50:
— На место выезжала следственно-оперативная группа, по данному факту будет проведена проверка. Заявление написал владелец машины.
Машины участников коммунальных конфликтов в Екатеринбурге страдают нередко. В марте, например, разбили авто руководителя ТСН, который воюет с управляющей компанией за дом на ЖБИ.
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