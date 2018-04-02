Камеры сняли, как двое мужчин разбили окна Land Cruiser во дворе на Свердлова 

Минувшей ночью во дворе дома на Свердлова, 25 разбили машину, которая принадлежит старшему по дому. Преступление попало на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин подходят с двух сторон к Land Cruiser, быстро бьют по стёклам и убегают.
Владелец машины пока разговаривать о случившемся не хочет, но его сосед рассказал E1.RU, что всё случилось в 3:10, били по стёклам молотками. О причинах атаки на авто можно только догадываться, но, по словам мужчины, между жильцами их дома и двух соседних (Свердлова, 11 и Азина, 47) уже несколько лет длится конфликт.
— Жители нашего дома на общем собрании решили отгородить наш двор забором, после этого жители двух этих домов пишут на нас жалобы, требуют, чтобы открыли ворота для всех, — сказал он. — Также существует спорная ситуация по сервитуту, по дороге, идущей с улицы Азина в сторону домов № 11 и 15 по улице Свердлова.
В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга E1.RU сообщили, что информация о повреждении машины поступила в отдел полиции № 11 в 8:50:
— На место выезжала следственно-оперативная группа, по данному факту будет проведена проверка. Заявление написал владелец машины.
Машины участников коммунальных конфликтов в Екатеринбурге страдают нередко. В марте, например, разбили авто руководителя ТСН, который воюет с управляющей компанией за дом на ЖБИ.