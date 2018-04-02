Страшное ДТП на встречной: лихач на BMW не оставил шансов никому

Водитель BMW 745 несся по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде и, не справившись с управлением, вылетел на встречку. Вероятно, он до последнего пытался спасти машину и поэтому вырулил на встречную полосу, а не врезался в ехавшие перед ним машины. В итоге желание сохранить авто обошлось в две жизни: при лобовом столкновении с ехавшим навстречу Volvo ХС60 погибли 43-летний водитель Volvo и 25-летний пассажир BMW.

Как передает местное ГИБДД, сам виновник аварии с сотрясением мозга, переломом, ушибами и ссадинами доставлен в больницу. Также госпитализированы ещё две пассажирки BMW — 40-летняя и 26-летняя женщины.

Соболезнования близким пострадавших. А вот водителя совсем не жаль.