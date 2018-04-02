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Три человека пострадали в ДТП на юге столицы
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Три человека пострадали в ДТП на юге столицы 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
В понедельник, 2 апреля около метро «Красногвардейская» на юге Москвы произошло столкновение нескольких автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Одного пострадавшего эвакуируют с места аварии с помощью вертолета. О состоянии двух других данных пока нет.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. По данным источника ТАСС в экстренных службах, столкнулись не менее трех машин.
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