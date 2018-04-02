Виновный в смертельном ДТП воронежец предлагал родственникам погибшего 250 тысяч

Суд отказался рассматривать дело о смертельном ДТП на Антонова-Овсеенко в особом порядке.

На первом заседании по делу о резонансном ДТП было решено, что оно не будет рассматриваться по-особому, как этого попросили родственники погибшего. Напомним, авария произошла в сентябре прошлого года. Пьяный водитель BMW протаранил здание, в котором располагался шиномонтаж. Внутри находился 36-летний работник автосервиса, он скончался от травм до приезда скорой. Затем иномарка врезалась в припаркованные автомобили.

Виновник массового ДТП вспоминает: это было «ужасное стечение обстоятельств» и уверяет, что ехал на скорости не выше 80 километров в час. Предполагалось, что дело будут рассматривать в особом порядке, так как мужчина признал вину, сотрудничал со следствием. И даже пытался заключить мировое соглашение с женой погибшего. Но женщина отказалась и попросила суд рассмотреть дело в общем порядке, надеясь на максимальное наказание.

Жена погибшего Елена Кочнева настаивает на законном наказании:

— Хочется, чтобы наказали по-честному человека. А не так: адвокат позвонил, предложил денег. Человек не осознал ничего. У нас нет отца, у матери сына нет. Предлагали 250 тысяч. Человеческую жизнь оценили!

Обвиняемый Роман Пименов встретиться с родными погибшего не смог:

— Я предлагал им помощь материальную и любую другую помощь, но они отказались. Извинялся, пытался встретиться, но извинялся только по телефону, от встречи они отказывались.