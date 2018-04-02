В результате перестрелки мексиканской полиции с членами преступной группировки погибли не менее 9 человек

Мехико, 2 апреля / Синьхуа / — Прокуратура штата Халиско на западе Мексики сегодня обнародовала коммюнике, в котором говорится, что вечером 1 апреля в городе Халостотитлан в штате Халиско произошла перестрелка между сотрудниками полиции и преступной группировкой, в результате погибли не менее девяти человек, многие получили ранения.

Как говорится в сообщении, когда местные полицейские 1 апреля вечером патрулировали на машине улицы, они внезапно подверглась нападению вооруженной группы лиц. Между сторонами завязалась перестрелка, в результате погиб один полицейский и еще восемь человек, в том числе злоумышленники, многие получили ранения.

Местная прокуратура ведет расследование этого инцидента. —0—