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В результате перестрелки мексиканской полиции с членами преступной группировки погибли не менее 9 человек
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В результате перестрелки мексиканской полиции с членами преступной группировки погибли не менее 9 человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Мехико, 2 апреля /Синьхуа/ — Прокуратура штата Халиско на западе Мексики сегодня обнародовала коммюнике, в котором говорится, что вечером 1 апреля в городе Халостотитлан в штате Халиско произошла перестрелка между сотрудниками полиции и преступной группировкой, в результате погибли не менее девяти человек, многие получили ранения.
Как говорится в сообщении, когда местные полицейские 1 апреля вечером патрулировали на машине улицы, они внезапно подверглась нападению вооруженной группы лиц. Между сторонами завязалась перестрелка, в результате погиб один полицейский и еще восемь человек, в том числе злоумышленники, многие получили ранения.
Местная прокуратура ведет расследование этого инцидента. —0—
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