В Мексике девять человек погибли во время перестрелки

МЕХИКО, 2 апр — РИА Новости . Девять человек погибли в результате перестрелки между преступниками и полицией в мексиканском штате Халиско, сообщила в понедельник прокуратура штата.

Столкновение произошло в районе муниципалитета Халостотитлан, когда полицейские вели патрулирование. Бандиты на нескольких автомобилях обстреляли стражей порядка, те открыли ответный огонь.

В результате на месте были убиты восемь бандитов, также погиб один полицейский, трое получили ранения.

Штат Халиско считается вотчиной картеля «Халиско — Новое поколение», одной из крупнейших преступных группировок Мексики. В 2015 году члены группировки атаковали военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек, а затем патруль полиции на одной из трасс, убив 15 и ранив пятерых полицейских. Эти потери стали одними из самых больших для мексиканской полиции за последние годы.