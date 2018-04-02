Ещё
В Мексике девять человек погибли во время перестрелки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Мексике девять человек погибли во время перестрелки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 2 апр — РИА Новости. Девять человек погибли в результате перестрелки между преступниками и полицией в мексиканском штате Халиско, сообщила в понедельник прокуратура штата.
Столкновение произошло в районе муниципалитета Халостотитлан, когда полицейские вели патрулирование. Бандиты на нескольких автомобилях обстреляли стражей порядка, те открыли ответный огонь.
В результате на месте были убиты восемь бандитов, также погиб один полицейский, трое получили ранения.
Штат Халиско считается вотчиной картеля «Халиско — Новое поколение», одной из крупнейших преступных группировок Мексики. В 2015 году члены группировки атаковали военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек, а затем патруль полиции на одной из трасс, убив 15 и ранив пятерых полицейских. Эти потери стали одними из самых больших для мексиканской полиции за последние годы.
РИА Новости: последние новости
Сотрудник российского посольства попал в ДТП в Киеве СМИ: девять человек погибли в ходе протестов касты неприкасаемых в Индии В Новой Москве автомобиль сбил старшеклассника
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буквально через несколько минут он испустил дух»222
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда313
Разрешить тонировку
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение