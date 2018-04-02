ГИБДД устанавливает причину аварии с участием трамвая и пешехода на юге Москвы 

Информация о происшествии появилась вечером 2 апреля.
Сотрудники ГИБДД начали проверку в связи с аварией, случившейся в столичном районе Чертаново Южное. Сообщается, что трамвай совершил наезд на женщину.
— Рядом с домом №63 по улице Чертановская произошла авария. Девушка, которая получила травмы, передана медицинским специалистам, — рассказали агентству городских новостей «Москва» в Госавтоинспекции.
Сейчас на месте инцидента, произошедшего на юге Москвы, работают следователи.
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