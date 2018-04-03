Грузовик с цирковыми слонами попал в ДТП в Испании

Цирковой слон погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании. Фура, перевозившая нескольких животных, перевернулась на трассе А-30 в провинции Альбасете. Это произошло во время обгона грузовиком тихоходного транспортного спецсредства.

По мнению экспертов из Главного управления дорожного движения МВД Испании, к аварии могло привести смещение веса во время перестроения на другую полосу. В итоге грузовик опрокинулся, один из пяти слонов погиб, еще два серьезно пострадали. Окровавленные животные около двух часов бродили по дороге, перекрывая движение. В настоящее время выжившие в ДТП слоны находятся в полевом госпитале, развернутом на месте происшествия, ветеринары оказывают им необходимую помощь.

В организации «Объединенные цирки» полагают, что причиной аварии мог быть саботаж. Радикальные группы защитников животных уже не раз пытались сломать их транспортные средства. По документам же все правила были соблюдены, все разрешения получены, а для перевозки использовался предназначенный именно для слонов грузовик.

Кстати, недавно в Испании из цирка сбежал бегемот и около часа бродил по улицам городка Ла Гарровилья.