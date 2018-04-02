Грузовик со слонами попал в ДТП в Испании

На одной из автотрасс Испании перевернулся перевозивший цирковых слонов грузовик. В результате ДТП одно животное погибло, два слона пострадали.

Инцидент произошел в автономном сообществе Кастилия Ла-Манча. По предварительной версии, грузовик, в кузове которого перевозили пять слонов, перевернулся при попытке обгона, передает РИА Новости

На место ЧП прибыли пожарные и бойцы Гражданской гвардии, которые освободили заблокированную в результате ТДТП автотрассу при помощи подъемных кранов. В настоящее время движение транспорта возобновлено.