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Грузовик со слонами попал в ДТП в Испании
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Грузовик со слонами попал в ДТП в Испании 

Вести.Ru 45 минут назад
На одной из автотрасс Испании перевернулся перевозивший цирковых слонов грузовик. В результате ДТП одно животное погибло, два слона пострадали.
Инцидент произошел в автономном сообществе Кастилия Ла-Манча. По предварительной версии, грузовик, в кузове которого перевозили пять слонов, перевернулся при попытке обгона, передает РИА Новости.
На место ЧП прибыли пожарные и бойцы Гражданской гвардии, которые освободили заблокированную в результате ТДТП автотрассу при помощи подъемных кранов. В настоящее время движение транспорта возобновлено.
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