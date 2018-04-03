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При ДТП в Испании погиб слон
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При ДТП в Испании погиб слон 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Газета "Труд"
МАДРИД, 2 апр — РИА Новости. Грузовик, который перевозил цирковых слонов, перевернулся на одной из дорог Испании — одно животное погибло, два ранены.
ДТП произошло на трассе в районе города Посо-Каньяда (провинция Альбасете, автономное сообществе Кастилия Ла-Манча), сообщил в Twitter генеральный директор дорожного движения Грегорио Серрано. Согласно предварительной версии, открытый грузовик, на котором перевозили пять слонов, перевернулся при попытке обгона.
На место прибыли пожарные, Гражданская Гвардия, которые смогли при помощи подъемных кранов освободить дорогу. В настоящее время движение на трассе А-30 возобновлено.
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