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Молоковоз попал в огненную аварию на Украине
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Молоковоз попал в огненную аварию на Украине 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Ожогами рук и лица обернулась для водителя молоковоза встреча на дороге в Тернопольской области Украины с попутным фургоном, в результате которой цистерна перевернулась и загорелась. Камера наблюдения зафиксировала молочные реки и огненные берега.
ДТП произошло около 15 часов дня 2 апреля на объездной дороге вокруг Кременца. Судя по кадрам, водитель молоковоза, подгоняемый следовавшим позади владельцем фургона с прицепом, при входе в поворот решил уступить торопыге дорогу, но не рассчитал и угодил в яму, после чего потерял контроль над машиной. Молоковоз повело влево, да так, что он едва не врезался в обогнавший его автомобиль. Водитель резко взял правее, но цистерна накренилась и перевернулась, после чего «проскользила» еще около 20 метров, оставляя за собой белый след.
Водитель вывалился из ГАЗа в тот момент, когда машина загорелась. Тем не менее огонь добрался и до него — мужчина получил ожоги лица и рук.
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