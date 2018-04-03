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На Украине перевернулся и загорелся молоковоз: видео
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На Украине перевернулся и загорелся молоковоз: видео 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Молоко залило всю трассу. Водитель успел выскочить из горящего грузовика.
В Тернопольской области на Украине на полном ходу перевернулся и загорелся молоковоз. Кадры с места ЧП публикует TV-4.
Грузовик «ГАЗон» с цистерной молока опрокинулся около города Каменец 2 апреля. На кадрах видно, как на повороте микроавтобус обгоняет молоковоз. В результате водитель грузовика, пытавшийся объехать яму на дороге, въезжает в нее.
После этого молоковоз занесло и он опрокинулся на крышу. Молоко разливается по проезжей части, машина скользит по нему несколько метров. Водитель успевает выскочить из горящего грузовика. Он с ожогами доставлен в больницу.
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