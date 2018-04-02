Мосгортранс: Движение трамваев восстановлено после ДТП на ул. Чертановская

На ул. Чертановская восстановлено движение трамваев после ДТП. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня около 19:30 на ул. Чертановская произошло ДТП с участием трамвая. В результате получившая травмы женщина была госпитализирована. Сейчас движение на этом участке восстановлено», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что после инцидента по маршрутам трамвая временно курсировали автобусы.