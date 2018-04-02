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Мосгортранс: Движение трамваев восстановлено после ДТП на ул. Чертановская
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Мосгортранс: Движение трамваев восстановлено после ДТП на ул. Чертановская 

Агентство «Москва» 57 минут назад
На ул. Чертановская восстановлено движение трамваев после ДТП. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня около 19:30 на ул. Чертановская произошло ДТП с участием трамвая. В результате получившая травмы женщина была госпитализирована. Сейчас движение на этом участке восстановлено», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что после инцидента по маршрутам трамвая временно курсировали автобусы.
Ранее Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по столице, что в районе д. 63 по ул. Чертановская трамвай совершил наезд на женщину. Она получила травмы и была передана медикам.
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