Мосгортранс: Движение трамваев восстановлено после ДТП на ул. Чертановская 

На ул. Чертановская восстановлено движение трамваев после ДТП. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня около 19:30 на ул. Чертановская произошло ДТП с участием трамвая. В результате получившая травмы женщина была госпитализирована. Сейчас движение на этом участке восстановлено», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что после инцидента по маршрутам трамвая временно курсировали автобусы.
Ранее Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по столице, что в районе д. 63 по ул. Чертановская трамвай совершил наезд на женщину. Она получила травмы и была передана медикам.