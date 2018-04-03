На трассе Волгоградской области пассажирский автобус ушел в кювет

В Волгоградской области недалеко от города Котельниково пассажирский автобус Волгоград — Краснодар улетел в кювет. Очевидцы рассказывают о двух пострадавших.

— Мне кажется, что автобус был неисправен с самого начала, — рассуждает пассажир Николай Пудуков — Уже в Красноармейском районе мы ощутили сильный запах гари. Водитель остановился, несколько минут постучал по машине и снова сел за руль. В 22 километрах от Котельникова у автобуса, скорее всего, оторвало рулевую тягу и выкрутило правое колесо. Мы пошли в кювет, но, к счастью, не перевернулись.

По словам горожан, оказавшихся в злополучном автобусе, двоим пассажирам понадобилась помощь медиков.

— До Краснодара ехало 25 человек, — добавил Николай Пудуков. — После ДТП одну женщину, которая жаловались на сильную боль в позвоночнике, положили на носилки и унесли в машину «Скорой помощи». У второй пострадавшей диагностировали болевой шок.

Вскоре за оставшимися пассажирами, которые отделались легкими ссадинами, приехал ПАЗик.

— Нас отвезли в ближайшую гостиницу, — вспоминает волгоградец. — Сегодня примерно в 13:00 нас забрал другой автобус, который без всяких происшествий до Краснодара.