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На трассе Волгоградской области пассажирский автобус ушел в кювет
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На трассе Волгоградской области пассажирский автобус ушел в кювет 

v1.ru 6 часов назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области недалеко от города Котельниково пассажирский автобус Волгоград — Краснодар улетел в кювет. Очевидцы рассказывают о двух пострадавших.
— Мне кажется, что автобус был неисправен с самого начала, — рассуждает пассажир Николай Пудуков — Уже в Красноармейском районе мы ощутили сильный запах гари. Водитель остановился, несколько минут постучал по машине и снова сел за руль. В 22 километрах от Котельникова у автобуса, скорее всего, оторвало рулевую тягу и выкрутило правое колесо. Мы пошли в кювет, но, к счастью, не перевернулись.
По словам горожан, оказавшихся в злополучном автобусе, двоим пассажирам понадобилась помощь медиков.
— До Краснодара ехало 25 человек, — добавил Николай Пудуков. — После ДТП одну женщину, которая жаловались на сильную боль в позвоночнике, положили на носилки и унесли в машину «Скорой помощи». У второй пострадавшей диагностировали болевой шок.
Вскоре за оставшимися пассажирами, которые отделались легкими ссадинами, приехал ПАЗик.
— Нас отвезли в ближайшую гостиницу, — вспоминает волгоградец. — Сегодня примерно в 13:00 нас забрал другой автобус, который без всяких происшествий до Краснодара.
Информации об аварии под Волгоградом в полицейской сводке не появилось. V1.ru уточняет подробности вечернего ДТП у полицейских и дорожников.
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