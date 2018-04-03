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Водитель такси «Тройка» смял «пятнашку» в центре Ярославля
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Водитель такси «Тройка» смял «пятнашку» в центре Ярославля 

76.ru 6 часов назад
Фото: 76.ru
Поздним вечером понедельника практически у дверей Кировского отделения полиции в Ярославле случилось ДТП. На улице Собинова столкнулась машина такси «Тройка» с ВАЗом.
Очевидцы говорят, что спровоцировал аварию «Рено Логан».
— Водитель был не в себе. Полицейские говорят о возможном наркотическом опьянении, — рассказал 76.ru очевидец происходящего Денис Пермяков.
У «пятнашки» сильно побит перёд — разбит бампер, смяты капот и левое крыло. Но обошлось без пострадавших среди людей.
Можно ли получить компенсацию, если ваше такси попало в аварию, и как, вообще, доехать в ярославском такси безопасно: в нашем материале.
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