Водитель такси «Тройка» смял «пятнашку» в центре Ярославля 

Поздним вечером понедельника практически у дверей Кировского отделения полиции в Ярославле случилось ДТП. На улице Собинова столкнулась машина такси «Тройка» с ВАЗом.
Очевидцы говорят, что спровоцировал аварию «Рено Логан».
— Водитель был не в себе. Полицейские говорят о возможном наркотическом опьянении, — рассказал 76.ru очевидец происходящего Денис Пермяков.
У «пятнашки» сильно побит перёд — разбит бампер, смяты капот и левое крыло. Но обошлось без пострадавших среди людей.
Можно ли получить компенсацию, если ваше такси попало в аварию, и как, вообще, доехать в ярославском такси безопасно: в нашем материале.