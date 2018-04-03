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Страшное лобовое ДТП в Москве стало причиной пожара «Газели». Видео
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Страшное лобовое ДТП в Москве стало причиной пожара «Газели». Видео 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Корреспонденту «360» удалось запечатлеть последствия страшного ДТП в столице на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы. На кадрах видны серьезные повреждения иномарки «Opel» и разбросанные по асфальту ударной волной обломки обгоревшей грузовой «Газели».
Сообщается, что грузовик от лобового столкновения почти моментально воспламенился. Передняя часть «Газели» оказалась полностью уничтоженной. В тоже время, легковую машину сильным ударом отбросило на обочину дороги.
В результате страшной аварии серьезно пострадал пассажир «Газели». Его пришлось срочно госпитализировать. Все пассажиры легкового автомобиля остались целы. А возгорание грузовика успели оперативно ликвидировать сами участники инцидента.
Сотрудники ГИБДД составили схему ДТП. По их словам, Водитель «Газели» намеревался совершить маневр разворота. Однако, ехавший на большой скорости на встречной полосе водитель «Opel», не сумел быстро среагировать и затормозить. В итоге, произошло лобовое столкновение.
Согласно предварительной информации, сотрудники ДПС считают виновником
дорожно-транспортно
происшествия водителя «Газели». На него уже составлен протокол о нарушении правил дорожного движения. Об алкогольном или наркотическом опьянении виновника ДТП в момент аварии не сообщается.
В Новой Москве водитель легкового автомобиля сбил собственного племянника. Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что десятиклассник, переходя проезжую часть, слушал громкую музыку в наушниках.
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