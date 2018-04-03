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СМИ: один человек погиб в крупной аварии с участием спорткара в пригороде Торонто
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СМИ: один человек погиб в крупной аварии с участием спорткара в пригороде Торонто 

ТАСС 55 минут назад
ОТТАВА, 3 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб и шесть пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Ричмонд-Хилле, который является пригородом Торонто. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.
На одной из городских дорог столкнулись шесть автомобилей, в том числе итальянский спорткар Lamborghini, 32-летняя пассажирка которого погибла на месте, а управлявший транспортным средством мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Также в больницу в тяжелом состоянии доставлены водитель и пассажир еще одного автомобиля. Трое других водителей, попавших в ДТП, получили не очень серьезные травмы.
По предварительной версии, аварию мог спровоцировать водитель Lamborghini, который, со слов очевидцев, устроил гонки с другой машиной — предположительно, со спортивным купе Mercedes, также попавшим в ДТП. Полиция воздерживается от комментариев.
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