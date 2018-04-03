В пригороде Торонто из-за спорткара столкнулись шесть машин

Один человек погиб, еще шесть пострадали в крупной аварии, произошедшей в пригороде Торонто.

На одной из дорог в Ричмонд-Хилле столкнулись сразу шесть автомобилей, в том числе Lamborghini