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В пригороде Торонто из-за спорткара столкнулись шесть машин
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В пригороде Торонто из-за спорткара столкнулись шесть машин 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Один человек погиб, еще шесть пострадали в крупной аварии, произошедшей в пригороде Торонто.
На одной из дорог в Ричмонд-Хилле столкнулись сразу шесть автомобилей, в том числе Lamborghini.
Находившаяся в салоне итальянского спорткара 32-летняя женщина погибла на месте, а управлявший транспортным средством мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Также в больницу доставлены водитель и пассажир еще одного автомобиля. Три человека получили не очень серьезные травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC. По словам очевидцев, ДТП произошло из-за водителя Lamborghini, который устроил гонки с другой машиной.
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