Пьяный россиянин сбил работника службы спасения в Таиланде

Полиция города Паттайя задержала россиянина, который превысил скорость и протаранил на мотоцикле работника службы спасения, сообщается на портале Pattaya Thailand.

По данным издания, инцидент произошел 29 марта. Сообщается, что россиянин сбил работника службы спасения, когда он оказывал помощь мотоциклисту, попавшему в ДТП.

По сообщениям полиции, россиянин находился в таком нетрезвом состоянии, что после столкновения смог только сказать, что он пьян.

Ранее сообщалось, что в Таиланде на ходу загорелся автобус.