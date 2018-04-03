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ДТП со смертельным исходом произошло в Приморье
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ДТП со смертельным исходом произошло в Приморье 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела полиции по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 710 км автодороги А-370 «Уссури», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 29-летний водитель автомобиля Toyota Mark II двигался со стороны города Уссурийска в направлении Владивостока. Наезд на женщину был совершен в районе 710 км автодороги А-370 «Уссури». По словам водителя, она шла по проезжей части дороги в попутном направлении.
Пострадавшая в результате автоаварии получила тяжелые травмы головы и живота.
Стаж вождения водителя Toyota Mark II на момент автоаварии составил 11 лет.
Полицией проводится проверка.
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