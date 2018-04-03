В Приморье неизвестные ограбили женщину в темном подъезде 

В отдел полиции поступило сообщение от 54-летней жительницы Партизанска, которая сообщила, что на нее напали двое неизвестных и ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Как рассказал потерпевшая, она поздним вечером возвращалась домой. В неосвещенном подъезде многоквартирного дома по улице Октябрьская на нее напали двое мужчин, которые вырвали из рук сумку, похитили мобильный телефон и золотые украшения, а затем скрылись с места происшествия. В ходе розыска сотрудники полиции задержали двух ранее судимых местных жителей, которые дали признательные показания. Задержанные пояснили, что похитили личные вещи заявительницы для дальнейшей перепродажи. Похищенное они разделили между собой, но продать не успели. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет. Личные вещи потерпевшей изъяты и возвращены законной владелице.
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