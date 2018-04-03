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Приморцы обсуждают «дикий» поступок сотрудников ГИБДД
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Приморцы обсуждают «дикий» поступок сотрудников ГИБДД 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Поступок сотрудников ГИБДД, автомобиль которых застрял на грунтовой дороге, вызвал бурную реакцию жителей Приморья, сообщает PRIMPRESS.
Так, чтобы вызволить машину из дорожной ловушки, инспекторы ДПС решили использовать лошадь. Для этого они привязали один край веревки к хвосту лошади, а другой край к буксировочному крюку авто, надеясь, что лошадь вытащит автомобиль. Соответствующее видео было опубликовано в популярном в Приморье Instagram-паблике dps_vl.
Жители Приморья очень негативно отнеслись к поступку инспекторов ДПС. Кто-то обвинил хозяина лошади, а кто-то самих сотрудников ДПС.
«Неужели не будет наказания сказочным героям? Так нельзя, как бы это не было. Такую машину могли бы и сами вытащить.. не так уж и села. Побоялись испачкаться», «За шею себя бы привязали и вытаскивало свою машину», «Дикий поступок» — прокомментировали видео приморцы.
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