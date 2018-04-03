Американский дальнобойщик сумел спастись за секунды до столкновения с грузовым поездом. Видео 

Телеканал ABC News опубликовал в сети видео, на котором видно, как большая фура застряла на одном из железнодорожных переездов в США. За несколько секунд до неизбежного столкновения с товарным составом, водитель сломавшегося грузовика успевает выбраться из его кабины.
На кадрах видно, как водитель, включив аварийные огни своей грузовой машины, в спешке покидает кабину и отбегает в сторону от железнодорожного переезда. Судя по реакции очевидца, чей голос можно слышать за кадром, столкновение многотонного поезда с автофурой оказалось неизбежным.
Dramatic video shows
semi-truck
driver escape from his vehicle moments before train plows into
18-wheeler. Thankfully, no one was injured. https://t.co/Pe52InaaPS pic.twitter.com/TbrVUU7v8O
— ABC News (@ABC) 2 апреля 2018 г.
Сообщается, что драматические кадры сумел запечатлеть один из очевидцев, который находился в этот момент за рулем своей легковой машины у закрытого для движения автотранспорта переезда.
Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал. Однако по данным американского издания, грузовик уже не подлежит восстановлению.
О причине аварийной остановки водителя грузовика на закрытом железнодорожном переезде не сообщается.
Камеры видеонаблюдения засняли смертельное ДТП с участием Volkswagen Polo и товарного поезда в Башкирии. При столкновении погиб водитель автомобиля. Правоохранительные органы расследуют причину инцидента.