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Товарняк разорвал пополам застрявшую на переезде фуру
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Товарняк разорвал пополам застрявшую на переезде фуру 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
В американском штате Джорджия грузовой состав снес застрявшую на переезде фуру, водитель которой до последнего пытался завести двигатель, сообщает ABC. В конце концов очевидцы уговорили его покинуть кабину, а сами сняли на видео эффектный таран.
ДТП произошло во второй половине дня в понедельник, 2 апреля, в центре города Акворт. Перевозивший кабели грузовик заглох точно на переезде, а все попытки находившегося за рулем мужчины завести машину оказались тщетны. Когда загорелся красный сигнал светофора, водитель встал на рельсы и начал отчаянно махать машинисту.
Обратить на себя внимание ему удалось, а вот избежать аварии — нет: следовавший из Атланты состав со 162 вагонами, несмотря на экстренное торможение, с легкостью разорвал пополам фуру и еще долго волочил за собой прицеп.
Водитель в последний момент отбежал в сторону, из аварии он вышел практически невредимым.
We were going for a walk and saw a truck get stuck on the track, which happens several times a year. I took a picture. And then the bells started ringing and gates coming down. pic.twitter.com/kgrazKHFsE
— Liv Fowler (@OHallFowler) April 2, 2018
По словам местных жителей, на этом переезде нередко глохнут фуры, но до столкновения с поездом дело обычно не доходит.
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