Товарняк разорвал пополам застрявшую на переезде фуру

В американском штате Джорджия грузовой состав снес застрявшую на переезде фуру, водитель которой до последнего пытался завести двигатель, сообщает ABC . В конце концов очевидцы уговорили его покинуть кабину, а сами сняли на видео эффектный таран.

ДТП произошло во второй половине дня в понедельник, 2 апреля, в центре города Акворт. Перевозивший кабели грузовик заглох точно на переезде, а все попытки находившегося за рулем мужчины завести машину оказались тщетны. Когда загорелся красный сигнал светофора, водитель встал на рельсы и начал отчаянно махать машинисту.

Обратить на себя внимание ему удалось, а вот избежать аварии — нет: следовавший из Атланты состав со 162 вагонами, несмотря на экстренное торможение, с легкостью разорвал пополам фуру и еще долго волочил за собой прицеп.

Водитель в последний момент отбежал в сторону, из аварии он вышел практически невредимым.

По словам местных жителей, на этом переезде нередко глохнут фуры, но до столкновения с поездом дело обычно не доходит.