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NBC: в аэропорту штата Индиана столкнулись легкие самолеты
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NBC: в аэропорту штата Индиана столкнулись легкие самолеты 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли в понедельник в результате столкновения легких самолетов в аэропорту в американском штате Индиана. Об этом сообщила телекомпания NBC.
По ее данным, одномоторный самолет Cessna 150 столкнулся с двухмоторным бизнес-джетом Cessna 525 на взлетно-посадочной полосе муниципального аэропорта в городе Марион.
Как отмечает NBC, Cessna 150 буквально развалилась на две части, которые впоследствии загорелись. Одного человека, находившегося на борту, выбросило из самолета, в результате чего он скончался на месте. Еще один погиб при возгорании.
На борту бизнес-джета находились пять человек. Среди них пострадавших нет.
Согласно информации телеканала, инцидент произошел в тот момент, когда Cessna 525 только приземлилась на взлетно-посадочную полосу, а другой самолет собирался взлетать. По каким-то причинам пилот одномоторной машины не заметил бизнес-джет, что и привело к столкновению. Федеральное авиационное управление США начало расследование происшествия.
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