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Самолеты столкнулись в аэропорту штата Индиана
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Самолеты столкнулись в аэропорту штата Индиана 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В американском штате Индиана столкнулись два самолета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел в муниципальном аэропорту города Марион. На взлетно-посадочной полосе столкнулись одномоторный самолет Cessna 150 и двухмоторный бизнес-джет Cessna 525. Первое воздушное судно развалилось на две части и загорелись. Один человек, находившийся на борту, был выброшен из самолета, он скончался на месте. Еще один погиб при возгорании.
В бизнес-джете находились пять человек. Никто из них не пострадал.
Известно, что Cessna 525 перед столкновением только приземлилась, а другой самолет собирался взлетать. По каким-то причинам пилот одномоторной машины не заметил бизнес-джет.
Авиационные власти США проводят расследование.
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