Самолеты столкнулись в аэропорту штата Индиана

В американском штате Индиана столкнулись два самолета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в муниципальном аэропорту города Марион. На взлетно-посадочной полосе столкнулись одномоторный самолет Cessna 150 и двухмоторный бизнес-джет Cessna 525. Первое воздушное судно развалилось на две части и загорелись. Один человек, находившийся на борту, был выброшен из самолета, он скончался на месте. Еще один погиб при возгорании.

В бизнес-джете находились пять человек. Никто из них не пострадал.

Известно, что Cessna 525 перед столкновением только приземлилась, а другой самолет собирался взлетать. По каким-то причинам пилот одномоторной машины не заметил бизнес-джет.

Авиационные власти США проводят расследование.