Вторчермет на два месяца лишится одной из главных улиц

В Екатеринбурге на два месяца перекроют одну из улиц на Вторчермете. Ограничения будут связаны с капительным ремонтом дороги, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение будет перекрыто на улице Патриса Лумумбы от Военной до дома №27/1 на Братской. Ограничения продлятся с 3 апреля по 10 июня.

Закрытие проезда связано с тем, что на этом участке дороги «Региональное ДРСУ» будет прокладывать сети канализации и проводить капитальный ремонт дороги.

Напомним, помимо этого в Екатеринбурге будет перекрыта улица Калинина на Уралмаше, от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового. Ограничения продлятся до 30 августа 2019 года и будут связаны со строительством на этом участке нового дома.