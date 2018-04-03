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Вторчермет на два месяца лишится одной из главных улиц
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Вторчермет на два месяца лишится одной из главных улиц 

АиФ Урал 47 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге на два месяца перекроют одну из улиц на Вторчермете. Ограничения будут связаны с капительным ремонтом дороги, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение будет перекрыто на улице Патриса Лумумбы от Военной до дома №27/1 на Братской. Ограничения продлятся с 3 апреля по 10 июня.
Закрытие проезда связано с тем, что на этом участке дороги «Региональное ДРСУ» будет прокладывать сети канализации и проводить капитальный ремонт дороги.
Напомним, помимо этого в Екатеринбурге будет перекрыта улица Калинина на Уралмаше, от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового. Ограничения продлятся до 30 августа 2019 года и будут связаны со строительством на этом участке нового дома.
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