Ещё
Большегруз и пассажирский автобус не поделили дорогу в Приморье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большегруз и пассажирский автобус не поделили дорогу в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Уссурийске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dps_vl.
Фото дорожного происшествия опубликовали в известном Instagram-паблике «Экипажи ДПС». Сообщается, что 2 апреля на перекрестке улиц Краснознаменной и Лазо в городе Уссурийске столкнулись большегруз и автобус. Водитель автобуса решил проскочить перед движущейся фурой, но ему это сделать не удалось. В результате произошло столкновение транспортных средств.
Информации о пострадавших нет.
A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Apr 1, 2018 at 7:51pm PDT
Primpress: последние новости
Приморцы обсуждают «дикий» поступок сотрудников ГИБДД ДТП со смертельным исходом произошло в Приморье «Что ж ты творишь?»: приморцы обратились к пожилому водителю Lexus
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буквально через несколько минут он испустил дух»272
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда314
Разрешить тонировку
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение