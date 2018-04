Большегруз и пассажирский автобус не поделили дорогу в Приморье 

В Уссурийске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dps_vl.

Фото дорожного происшествия опубликовали в известном Instagram-паблике «Экипажи ДПС». Сообщается, что 2 апреля на перекрестке улиц Краснознаменной и Лазо в городе Уссурийске столкнулись большегруз и автобус. Водитель автобуса решил проскочить перед движущейся фурой, но ему это сделать не удалось. В результате произошло столкновение транспортных средств.

Информации о пострадавших нет.

A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Apr 1, 2018 at 7:51pm PDT