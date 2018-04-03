Автохамы в городе: посиделки на капоте и парковка под балконом

Пробежки на красный свет и «погоня» за трамваем, перестроение по диагонали и родео на легковушке. За какие еще маневры водители и пешеходы Самарской области попадают в рубрику «Автохамы в городе»?

Яблоку негде упасть

Машины-близнецы, почти сиамские

Водители этих Lada по счастливой случайности купили себе автомобили, похожие друг на друга, как две капли воды. Видимо, чтобы не расставаться с «собратом по разуму», они и парковаться решили вместе. Но немного не рассчитали сил, и встали очень плотно.

Близко, еще ближе

Так близко, что даже непонятно, как покидал салон владелец левой легковушки.

Не пенек — обойдешь!

У недобросовестных пешеходов есть принцип «Не трамвай — объедет». Автолюбители придумали ответ: «Не пеньки — отскочат». Некоторые представители водительской братии пошли дальше, и создают помехи на пути пешеходов заранее.

Не обойти, проехать тем более не получится

Например, этот Chevrolet уютно (для себя, разумеется) встал около одного из домов в 10 квартале поселка Мехзавод. Чтобы пройти, пешеходам нужно проявить чудеса эквилибристики. Между сугробом и авто осталось очень мало места, буквально 30 см.

Еще один водитель выбрал для стоянки тротуар недалеко от клиники остеопатии на Демократической.

Горбатого могила исправит

— Чаще всего здесь ходят люди с больной спиной и старики, — рассказал автор фото. — Им что, просочиться здесь надо?

Надеемся, что никому из пациентов не пришлось повторно обращаться к врачам после таких «прогулок».

Лучшая защита от автоугонщиков

Этот автомобиль целиком и полностью оправдал гордое имя «внедорожника» (если это, конечно, был он). По словам очевидцев, за рулем была девушка. Автоледи не смогла найти места на парковке. Боясь потерять машину, водитель остановился прямо под окнами. Видимо, чтобы сохранить прямой зрительный контакт.

Стою на снегу я, в резину обутый

В Южном городе наши читатели нашли еще одного некультурного водителя. Lada стоит как по трафарету, строго посреди тротуара.

Неуловимые преследователи трамваев

«Преследую трамвай, требуется подмога»

Некоторые спортсмены-лыжники во время соревнований идут след в след за лидером гонки. Это позволяет им сэкономить силы и вырваться вперед на финишной прямой.

Недалеко от Дома печати водители, видимо, экономят бензин и пристраиваются за трамваями. Другие идут дальше и сами встают на рельсы.

Комфортный маршрут, да и пассажиров немного

— Водитель иномарки долго «качался» из стороны в сторону, — пояснил автор видео. — Он вставал то на одну половину дороги, то на другую. Еле-еле разъезжался с трамваями.

Ледяной панцирь

Неизвестный скульптор, Самара, 2018 год Данное фото не попадает в разряд хамства. Оно является предупреждением водителям, которые любят оставлять свои автомобили на обочине. На Мичурина две машины покрылись ледяным панцирем. По фото видно, что они стояли рядом с лужей. Скорее всего, их обрызгали проезжающие автомобили, а потом постарались морозы.

— Замерзло все — окна, колеса. Как они теперь ездить будут, непонятно, — прокомментировал очевидец.

Очень сильная уличная магия

Уличная магия перестроения

А теперь, внимание, фокусы! Следите внимательно за серой Lada. Ее нарушение очень легко проморгать. Заметили? Посмотрите внимательнее. Водитель из левого ряда повернул на Московское шоссе. Секрет «фокуса» прост — из этой полосы поехать можно только вперед.

Автохамы в городе:1_2018-04-02 Короткое видео о том, как не следует ездить. На Московском шоссе водитель рискнул и проехал на большой скорости по встречке. К его счастью, в это время дня движение на дороге было не особо оживленным.

Почти ковбой Мальборо, но без Харли Дэвидсона

Нарушители есть не только среди водителей, но и среди пассажиров и пешеходов.

Автохамы в городе:2_2018-04-02 Одни пешеходы первым делом выходят на дорогу, потом понимают, куда направились и пытаются вернуться назад. Но затем, видимо, решают брать от жизни все, и продолжают идти по дороге, пугая водителей.

А на Революционной живут закаленные опытом пешеходы. Местная жительница даже глазом не повела, переходя хоть и узкую, но все же дорогу.

Еще одну группу лишенных страха пешеходов заметили на Московском шоссе. Школьники стараются пересечь дорогу напротив мебельного магазина. Один из ребят «смело» прошел на другую сторону, а его друзья проявили осторожность и не стали рисковать.

И последним героем этого видео стал молодой человек, оседлавший капот отечественной легковушки. Хоть его «железный конь» и двигался медленно, но юноше стоило бы все же с него слезть. А то вдруг «конь» «взбрыкнет» и сбросит новоявленного ковбоя?