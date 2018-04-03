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Пассажирка такси умерла спустя неделю после ДТП
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Пассажирка такси умерла спустя неделю после ДТП 

Все новости Новосибирской области 50 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
По информации ГИБДД, водитель Hyundai Santa Fe, двигаясь по проезду Энергетиков в направлении площади Труда, не справился с управлением и врезался во встречный седан Hyundai Solaris службы заказа такси. В результате столкновения пострадали пять человек — оба водителя, два пассажира кроссовера, а также 24-летняя пассажирка такси. С черепно-мозговой травмой, переломом позвоночника и бедра она была в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. На днях в соцсетях был объявлен сбор крови для пострадавшей, но 2 апреля из больницы пришла печальная новость — девушка скончалась.
Димитровский мост нередко становится место смертельных ДТП. В начале февраля увеличилось количество жертв страшного ДТП, произошедшего на этом мосту. Водитель Honda Accord, врезавшийся в Toyota Mark II, скончался в больнице. Ранее на месте погиб его пассажир.
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