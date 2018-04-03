Большегруз Scania протаранил Kia Sportage на встречке: водитель погиб

О ДТП с большегрузом сообщили очевидцы в социальных сетях: на трассе «Иртыш» недалеко от Барабинска в серьезной аварии сошлись кроссовер Kia Sportage и цистерновоз Scania. Обе машины отбросило на обочину. Цистерна грузовика упала на бок, в то время как корейский автомобиль получил критические повреждения и перевернулся на крышу.

«Вечером 2 апреля в 23.25 в Барабинском районе на трассе «Иртыш» 28-летний водитель грузового автомобиля «Скания» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КИА-Спортейдж». На месте происшествия от полученных травм скончался 32-летний водитель автомобиля «КИА», –прокомментировали ДТП в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Еще об одном ДТП сообщили пользователи социальных сетей. На трассе в Коченевском районе водитель самосвала Iveco не справился с управлением, автомобиль развернуло, и он вылетел прямо на дорожное ограждение, сообщает «АСТ-54».

Возможно, причиной ДТП стали гололедные явления на трассах региона. В области установилась умеренно морозная погода — днем столбик термометра не поднимается выше -1 градуса, а ночью температура понижается до -7, -12 градусов, местами до -15 градусов.

К сожалению, ДТП с участием большегрузов не редкость на дорогах области. Так, гибелью водителя закончилось в середине марта столкновение грузовиков на трассе под Барабинском. Один из грузовиков перевозил трубы, от удара они рассыпались, и трасса была перекрыта.