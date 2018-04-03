Ещё
Большегруз Scania протаранил Kia Sportage на встречке: водитель погиб
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большегруз Scania протаранил Kia Sportage на встречке: водитель погиб 

Все новости Новосибирской области 35 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
О ДТП с большегрузом сообщили очевидцы в социальных сетях: на трассе «Иртыш» недалеко от Барабинска в серьезной аварии сошлись кроссовер Kia Sportage и цистерновоз Scania. Обе машины отбросило на обочину. Цистерна грузовика упала на бок, в то время как корейский автомобиль получил критические повреждения и перевернулся на крышу.
«Вечером 2 апреля в 23.25 в Барабинском районе на трассе «Иртыш» 28-летний водитель грузового автомобиля «Скания» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КИА-Спортейдж». На месте происшествия от полученных травм скончался 32-летний водитель автомобиля «КИА», –прокомментировали ДТП в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Еще об одном ДТП сообщили пользователи социальных сетей. На трассе в Коченевском районе водитель самосвала Iveco не справился с управлением, автомобиль развернуло, и он вылетел прямо на дорожное ограждение, сообщает «АСТ-54».
Возможно, причиной ДТП стали гололедные явления на трассах региона. В области установилась умеренно морозная погода — днем столбик термометра не поднимается выше -1 градуса, а ночью температура понижается до -7, -12 градусов, местами до -15 градусов.
К сожалению, ДТП с участием большегрузов не редкость на дорогах области. Так, гибелью водителя закончилось в середине марта столкновение грузовиков на трассе под Барабинском. Один из грузовиков перевозил трубы, от удара они рассыпались, и трасса была перекрыта.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Виновник ДТП «ненадолго» отвлекся на телефон Поезд сбил девушку в Искитимском районе Угонщик из Венгерово оставил КамАЗ в кювете
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буквально через несколько минут он испустил дух»272
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда314
Разрешить тонировку
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение