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Движение электрички из аэропорта Домодедово в Москву задерживается из-за травмирования человека
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Движение электрички из аэропорта Домодедово в Москву задерживается из-за травмирования человека 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Движение электрички из аэропорта Домодедово в Москву на Павелецком направлении Московской железной дороги задерживается из-за травмирования пешехода на ж/д путях. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
«Павелецкое направление. Задержан поезд №6502 (аэропорт Домодедово-Москва)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что предварительной причиной задержки состава является травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути.
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