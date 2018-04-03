Движение электрички из аэропорта Домодедово в Москву задерживается из-за травмирования человека

В пресс-службе уточнили, что предварительной причиной задержки состава является травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути.

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