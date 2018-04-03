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Челябинец предложил сделать на тротуарах стоп-линии для пешеходов
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Челябинец предложил сделать на тротуарах стоп-линии для пешеходов 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
Житель Челябинска предложил делать на тротуарах стоп-линии для пешеходов, чтобы люди в ожидании разрешающего сигнала светофора на подходили близко к дороге, своими мыслями горожанин поделился в одной из групп в соцсети.
«Первый раз такое! Стою на светофоре, правее бабуля, правее девчушка — ждем зеленый. Загорелся, начинаю делать шаг, поворачиваю голову — несется машина, понимаю — не затормозит, вскидываю справа руку: стой! Машина проносится, бабуля — спасибо. В чем смысл — бабуля из-за меня не могла видеть машину, девчушка подавно. Бабуля б, наверно, под колеса не успела, а девочка — совсем не уверен. Скажите детям на светофоре стоять за 3 — 4 шага до дороги, я своим уже сказал. ГИБДД — нужна стоп-линия для пешеходов!», — написал горожанин, пожелавший остаться анонимным.
В комментариях под записью другие челябинцы стали спорить о целесообразности такой разметки. Многие заметили, что невнимательным пешеходам это всё равно не поможет.
«Стоп-линия для пешеходов? Они по зебре не все ходят, а бегают как спринтеры, где не положено им находиться», — написал один из участников обсуждения.
«Для пешеходов не просто стоп-линию нужно, для них нужно стоп-линию со спецэффектами в виде колючей проволоки. К примеру», — добавила другая жительница города.
«Я считаю, что пешеходов тоже надо наказывать за беспечность. Хватит всё на водителей валить! Ладно старики, они не очень понимают ПДД, а то и молодые переходят дорогу, как будто им закон не писан», — поддержала ещё одна челябинка.
Некоторые участники обсуждения пошутили, что для пешеходов должны действовать те же правила, что и для автомобилей и предложили за пересечение стоп-линии предусмотреть штраф, а для фиксации установить специальные камеры.
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