Когда спасение трактора пошло не по плану

Водитель машины, вытягивавшей попавшего в беду тракториста, тщательно закрепил трос и не торопился. Однако вышло то, чего ожидали меньше всего: трактор буквально разорвался пополам, после чего передняя часть таки покинула полынью, а задняя, с сидящим внутри водителем, медленно и печально начала погружаться обратно в воду.

К сожалению, на этом видео и заканчивается. Однако местные СМИ заявили, что с водителем все в порядке: он жив и здоров. А половинку трактора достали из воды в тот же день.

В общем, на вопрос, успешно ли прошла операция по спасению, можно смело ответить: 50 на 50.