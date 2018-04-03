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Когда спасение трактора пошло не по плану
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Когда спасение трактора пошло не по плану 

Авторамблер 24 минуты назад
Фото: Авторамблер
Водитель машины, вытягивавшей попавшего в беду тракториста, тщательно закрепил трос и не торопился. Однако вышло то, чего ожидали меньше всего: трактор буквально разорвался пополам, после чего передняя часть таки покинула полынью, а задняя, с сидящим внутри водителем, медленно и печально начала погружаться обратно в воду.
К сожалению, на этом видео и заканчивается. Однако местные СМИ заявили, что с водителем все в порядке: он жив и здоров. А половинку трактора достали из воды в тот же день.
В общем, на вопрос, успешно ли прошла операция по спасению, можно смело ответить: 50 на 50.
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