Ещё
В каких районах Пензы 3 апреля спрятали фиксирующие камеры УГИБДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

В каких районах Пензы 3 апреля спрятали фиксирующие камеры УГИБДД 

PNZdrive 21 минуту назад
Фото: PNZdrive
В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения на территории Пензенской области будут установлены средства фото и видеофиксации.
По информации отдела пропаганды регионального Управления ГИБДД, 3 апреля в областном центре камеры будут располагаться по следующему адресу: г. Пенза, улица Карпинского, развязка на участке от дома №45 по улице Карпинского до дома №2 по улице Проезд 8 Марта.
Все выставленные комплексы будут работать с 7:30 до 15:00.
Пензенский автомобильный портал напоминает водителям, что правила дорожного движения необходимо соблюдать не только в радиусе действия указанных камер, но и на всем протяжении пути.
PNZdrive: последние новости
Пензенским водителям обещают положить резинокордовый настил в районе ж/д переезда на Аустрина За сутки 114 пензенских пешехода оштрафованы при переходе дороги ТОП-10 российских городов по продажам автомобилей с пробегом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буквально через несколько минут он испустил дух»272
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда314
Разрешить тонировку
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение